У границ с Россией заметили американский дрон-разведчик
Американский разведывательный беспилотник Global Hawk во время миссии пролетел над семью странами Европы, одна из которых граничит с Россией, сообщает польская радиостанция RMF FM.
Отмечается, что аппарат вылетел с военной базы Сигонелла в Сицилии, всего миссия длилась 17 часов. Маршрут полета, в частности, был проложен над Грецией и Болгарией, а также Венгрией, Словакией, Польшей и Литвой.
Global Hawk — разведывательной беспилотник американского производства, который используется как платформа для размещения на ней различной техники для разведки. Данные, полученные от беспилотника, используются для обнаружения целей, для планирования ударных операций, для рекогносцировки, а также для решения иных задач.
Американские разведывательные дроны не раз были замечены около границ с Россией. Так, в начале июня 2024 года дрон Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk зафиксировали совершающим полет над международными водами в Черном море. Его маршрут пролегал вдоль южной оконечности Крыма.
Кроме этого случая, в августе 2023 года российские военные подняли в воздух истребитель Су-30 после того, как над акваторией Черного моря обнаружили американский беспилотник MQ-9 Reaper, он двигался в сторону российской границы.
В марте того же года беспилотник MQ-9A Reaper потерпел крушение после сближения с российскими истребителями Су-27. Минобороны России заявило, что дрон летел с выключенным транспондером, нарушив российское воздушное пространство, и потерпел крушение из-за резкого маневра, а российские истребители не контактировали с ним. В США назвали произошедшее «непрофессиональным перехватом». Главы Минобороны и Пентагона обсудили инцидент по телефону.
Читайте РБК в Telegram.
Как упал трафик YouTube в России. Инфографика
В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд
В Японии разработают прототип лунного поселения
Суд оштрафовал Никиту Михалкова
В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов