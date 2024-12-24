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Военная операция на Украине ,  
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У границ с Россией заметили американский дрон-разведчик

RMF: к границе с Россией приблизился беспилотник США Global Hawk
Сюжет
Военная операция на Украине

Американский разведывательный беспилотник Global Hawk во время миссии пролетел над семью странами Европы, одна из которых граничит с Россией, сообщает польская радиостанция RMF FM.

Отмечается, что аппарат вылетел с военной базы Сигонелла в Сицилии, всего миссия длилась 17 часов. Маршрут полета, в частности, был проложен над Грецией и Болгарией, а также Венгрией, Словакией, Польшей и Литвой.

Global Hawk — разведывательной беспилотник американского производства, который используется как платформа для размещения на ней различной техники для разведки. Данные, полученные от беспилотника, используются для обнаружения целей, для планирования ударных операций, для рекогносцировки, а также для решения иных задач.

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Американские разведывательные дроны не раз были замечены около границ с Россией. Так, в начале июня 2024 года дрон Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk зафиксировали совершающим полет над международными водами в Черном море. Его маршрут пролегал вдоль южной оконечности Крыма.

Кроме этого случая, в августе 2023 года российские военные подняли в воздух истребитель Су-30 после того, как над акваторией Черного моря обнаружили американский беспилотник MQ-9 Reaper, он двигался в сторону российской границы.

В марте того же года беспилотник MQ-9A Reaper потерпел крушение после сближения с российскими истребителями Су-27. Минобороны России заявило, что дрон летел с выключенным транспондером, нарушив российское воздушное пространство, и потерпел крушение из-за резкого маневра, а российские истребители не контактировали с ним. В США назвали произошедшее «непрофессиональным перехватом». Главы Минобороны и Пентагона обсудили инцидент по телефону.

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Теги
беспилотники Россия граница
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