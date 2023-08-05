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Россия подняла перехватчик из-за дрона США над Черным морем

Минобороны: российский истребитель Су-30 встретил над Черным морем дрон США MQ-9A Reaper
Американский разведывательный дрон MQ-9A Reaper двигался к российской границе, при приближении российского Су-30 он развернулся. В марте такой беспилотник упал в Черном море при сближении с Су-27
Истребитель Су-30
Истребитель Су-30 (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Над Черным морем российские средства обнаружения зафиксировали полет американского разведывательного беспилотника MQ-9A Reaper, для опознавания и сопровождения цели был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил, сообщает Минобороны.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — сообщили в ведомстве.

Полет истребителя проходил над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности и в полном соответствии с правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

В марте такой же дрон Reaper в Черном море после сближения с российскими истребителями Су-27 потерпел крушение. Минобороны сообщало, что беспилотник летел «с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства», установленного в целях проведения спецоперации, о границах которого пользователи международного воздушного пространства были уведомлены. Су-27 не применяли вооружения и не вступали в контакт с дроном. Как утверждало российское ведомство, беспилотник совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».

Со стороны США произошедшее было названо «непрофессиональным перехватом». После инцидента прошли переговоры между российским министром обороны Сергеем Шойгу и его американским коллегой Ллойдом Остином. Шойгу подчеркнул, что полеты беспилотников США вблизи Крыма носят «провокационный характер» и создают предпосылки для эскалации ситуации в Черноморской зоне. Остин заявил, что США «будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право».

Кроме того, инциденты с дронами MQ-9 и российскими истребителями не раз происходили в Сирии. Так, 31 июля опасное сближение американского беспилотника и Су-34 произошло в районе города Ракка. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявил, что полет Reaper «не был деконфликтован». Столкновения удалось избежать «благодаря высокому профессионализму российских летчиков и своевременно принятым ими мерам», отметили в ЦПВС.
 

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Черное море Су-30 беспилотники MQ-9 Reaper
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