В Новосибирске неизвестный устроил пожар в отделении «Сбера»

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Неизвестный поджег банкомат в отделении Сбербанка на Морском проспекте в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Пожар произошел в банке в Академгородке. В отделении загорелся банкомат и потолок над ним. Огонь потушили до приезда спасателей. Площадь возгорания составила 2 кв. м.

В результате ЧП никто не пострадал.

За последние несколько дней в ряде российских городов произошли поджоги банкоматов по указаниям телефонных мошенников. В Москве и области за сутки более десяти раз устраивали взрывы пиротехники в общественных местах и поджигали банкоматы.

В Петербурге задержали нескольких пенсионеров, устроивших взрывы в отделениях банков. В Анапе местная жительница запустила фейерверк возле здания отдела МВД, после чего попыталась облить бензином банкоматы.

В Сбербанке пояснили, что вид телефонного мошенничества, в котором люди под воздействием злоумышленников нападают на офисы банков, появился в начале 2023 года. В последнюю неделю перед праздниками число подобных случаев в России выросло на 30%, уточнили в банке. Злоумышленники звонят жертвам, у которых уже украли деньги, и обещают вернуть средства в обмен на «определенные противоправные действия».