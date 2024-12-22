 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Новосибирске неизвестный устроил пожар в отделении «Сбера»

Фото: akadem_media / Telegram
Фото: akadem_media / Telegram

Неизвестный поджег банкомат в отделении Сбербанка на Морском проспекте в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Пожар произошел в банке в Академгородке. В отделении загорелся банкомат и потолок над ним. Огонь потушили до приезда спасателей. Площадь возгорания составила 2 кв. м.

В результате ЧП никто не пострадал.

В «Сбере» объяснили, как мошенники убеждают людей атаковать банки
Финансы
Попытка взлома банкомата&nbsp;с помощью огнетушителя&nbsp;на Коровинском шоссе, 21,&nbsp;Москва, 20 декабря 2024 г.

За последние несколько дней в ряде российских городов произошли поджоги банкоматов по указаниям телефонных мошенников. В Москве и области за сутки более десяти раз устраивали взрывы пиротехники в общественных местах и поджигали банкоматы.

В Петербурге задержали нескольких пенсионеров, устроивших взрывы в отделениях банков. В Анапе местная жительница запустила фейерверк возле здания отдела МВД, после чего попыталась облить бензином банкоматы.

В Сбербанке пояснили, что вид телефонного мошенничества, в котором люди под воздействием злоумышленников нападают на офисы банков, появился в начале 2023 года. В последнюю неделю перед праздниками число подобных случаев в России выросло на 30%, уточнили в банке. Злоумышленники звонят жертвам, у которых уже украли деньги, и обещают вернуть средства в обмен на «определенные противоправные действия».

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Новосибирск МЧС банкомат поджог
Материалы по теме
В «Сбере» объяснили, как мошенники убеждают людей атаковать банки
Финансы
ТАСС узнал число поджогов банкоматов и взрывов в Москве из-за мошенников
Общество
В Петербурге задержали еще одного пенсионера за поджог банкоматов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Глава РФС фразой «зайцев жалко» оценил фото игрока «Локомотива» с охотыСпорт, 15:43
Траулер «Петр I» обновил мировой рекорд по вылову рыбы одним судномОбщество, 15:39
Четырех футболисток задержали за расизм в полуфинале турнира в БразилииСпорт, 15:33
Цемент, песок и щебень: как сэкономить компании 20 лет развитияРБК и Альфа-Лизинг, 15:28
Путин дал старт работе новых дорог в регионах РоссииОбщество, 15:28
На Украине сообщили о рекордном количестве пересекших границу людейОбщество, 15:17
Минтранс сообщил о возможности запустить «Сапсаны» в Белгород и ВоронежОбщество, 15:11
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Полицейские сбили беспилотник во время массовой атаки дронов в КазаниПолитика, 15:09
Как получить максимальный эффект от долгосрочных сбережений. ТестРБК и ВТБ, 14:59
Путин рассказал о судьбе подаренных ему военными шевроновПолитика, 14:38
FT узнала о желании команды Трампа вывести США из ВОЗ в день инаугурацииПолитика, 14:36
Песков сказал, что Путин посмотрит ролики Влада Бумаги после вопросаПолитика, 14:34
Глава комитета РФС объяснил, почему судей обвиняют в коррупцииСпорт, 14:20
Путин предупредил об ответе России на удар дронов по КазаниПолитика, 14:15