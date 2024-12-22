ТАСС узнал число поджогов банкоматов и взрывов в Москве из-за мошенников
В Москве и Московской области за прошедшие сутки более десяти раз устраивали взрывы пиротехники в общественных местах и поджигали банкоматы по заданию мошенников, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что многие из задержанных — пожилые люди.
МВД ранее сообщало о «массовой волне воздействий мошенников», принуждающих жертв «к совершению дестабилизирующих действий». В ведомстве рассказали, что в последние дни в ТЦ, банках, отделениях «Почты России», а также на улицах Москвы и Санкт-Петербурга граждане «бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские автомобили».
По данным полиции, жертвами мошенников стали почти 20 человек. Как уточнили в МВД, ими двигало «желание вернуть похищенные средства», в результате чего они «стали участниками психологических операций недружественных стран».
Так, 21 декабря в подмосковном Королеве местный житель 1961 года рождения устроил поджог пиротехнического изделия в торговом центре, после чего пришел в отдел полиции и попытался сделать то же самое там, однако был остановлен. В другом подмосковном городе — Химках — местная жительница 1954 года рождения запустила салют в отделении почты. Телеграм-канал Shot также сообщал, что в Отрадном 70-летня женщина взорвала петарду в помещении МФЦ. Все пенсионеры были задержаны.
В Петербурге усилили меры безопасности после подрыва банкомата в отделении Сбербанка. Полиция заподозрила в организации взрыва 68-летнюю женщину, на нее завели уголовное дело о теракте. Позднее был задержан 70-летний мужчина, он сознался в поджоге двух банкоматов в петербургском Колпинском районе. Еще одно устройство он попытался поджечь, но был остановлен.
В Анапе 59-летняя местная жительница запустила фейерверк возле здания отдела МВД, после чего попыталась облить бензином банкоматы, ее также задержали.
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