 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ТАСС узнал число поджогов банкоматов и взрывов в Москве из-за мошенников

ТАСС: в Москве и области было более 10 поджогов банкоматов и взрывов за сутки

В Москве и Московской области за прошедшие сутки более десяти раз устраивали взрывы пиротехники в общественных местах и поджигали банкоматы по заданию мошенников, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что многие из задержанных — пожилые люди.

МВД ранее сообщало о «массовой волне воздействий мошенников», принуждающих жертв «к совершению дестабилизирующих действий».  В ведомстве рассказали, что в последние дни в ТЦ, банках, отделениях «Почты России», а также на улицах Москвы и Санкт-Петербурга граждане «бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские автомобили».

По данным полиции, жертвами мошенников стали почти 20 человек. Как уточнили в МВД, ими двигало «желание вернуть похищенные средства», в результате чего они «стали участниками психологических операций недружественных стран».

В Химках женщина запустила салют в отделении почты
Общество

Так, 21 декабря в подмосковном Королеве местный житель 1961 года рождения устроил поджог пиротехнического изделия в торговом центре, после чего пришел в отдел полиции и попытался сделать то же самое там, однако был остановлен. В другом подмосковном городе — Химках — местная жительница 1954 года рождения запустила салют в отделении почты. Телеграм-канал Shot также сообщал, что в Отрадном 70-летня женщина взорвала петарду в помещении МФЦ. Все пенсионеры были задержаны.

В Петербурге усилили меры безопасности после подрыва банкомата в отделении Сбербанка. Полиция заподозрила в организации взрыва 68-летнюю женщину, на нее завели уголовное дело о теракте. Позднее был задержан 70-летний мужчина, он сознался в поджоге двух банкоматов в петербургском Колпинском районе. Еще одно устройство он попытался поджечь, но был остановлен.

В Анапе 59-летняя местная жительница запустила фейерверк возле здания отдела МВД, после чего попыталась облить бензином банкоматы, ее также задержали.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва поджог пиротехника взрыв мошенники банкоматы
Материалы по теме
В Петербурге задержали еще одного пенсионера за поджог банкоматов
Общество
В Анапе женщина запустила салют возле ОМВД и попыталась поджечь банкоматы
Общество
На севере Москвы банкомат сгорел после попытки взлома
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Как разморозить пенсионные накопленияРБК и ВТБ, 09:50
Губернатор Орловской области рассказал о последствиях ночной атаки дроновПолитика, 09:49
У арестованного экс-замминистра обороны нашли коллекцию ретроавтомобилейПолитика, 09:42
В Магдебурге арестовали мужчину, наехавшего на людей на ярмаркеОбщество, 09:23
Как построить сквозную систему аналитики бизнесаРБК и СберАналитика, 09:02
Курс доллара в 2025 году: было ли «разминкой» ослабление рубля в 2024-омИнвестиции, 09:00
Минобороны отчиталось об уничтожении 42 украинских беспилотниковПолитика, 08:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему в Китае набирают популярность отели для геймеровPro, 08:54
Песков рассказал о рабочем графике Путина в новогодние каникулыПолитика, 08:38
По делу о вербовке в террористическую организацию задержали студента РУДНПолитика, 08:19
США по ошибке сбили свой истребитель над Красным моремПолитика, 08:16
Как выбрать швейцарский нож в сфере ИТРБК и Corpsoft24, 08:11
В ДР Конго 38 человек погибли и более 100 пропали после крушения паромаОбщество, 07:56
Усик не стал обсуждать судейство после победы над ФьюриСпорт, 07:22