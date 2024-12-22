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Общество ,  
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В Петербурге задержали еще одного пенсионера за поджог банкоматов

Полиция задержала 70-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге двух банкоматов в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщило в телеграм-канале управление МВД по городу и Ленобласти.

Как рассказали в полиции, 21 декабря в ведомство поступили сообщения о поджоге банкоматов на Тверской улице и проспекте Ленина, а также о попытке поджога на улице Тазаева. Правоохранители задержали пенсионера, который на опросе признался, что причастен ко всем трем эпизодам поджога.

Предварительно, мужчина действовал «по указанию неизвестных злоумышленников», отметили в МВД. Уголовное дело возбуждено по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса), предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

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Ранее МВД сообщило, что фиксирует «массовую волну воздействий мошенников», принуждающих жертв «к совершению дестабилизирующих действий». В ведомстве рассказали, что в последние дни в торговых центрах, банках, отделениях «Почты России», а также на улицах Москвы и Санкт-Петербурга граждане «бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские автомобили». Жертвами мошенников, по данным МВД, стали почти 20 человек. Как уточнили в полиции, ими двигало «желание вернуть похищенные средства», в результате чего они «стали участниками психологических операций недружественных стран».

Так, 21 декабря в подмосковном Королеве местный житель 1961 года устроил поджог пиротехнического изделия в торговом центре, после чего пришел в отдел полиции и попытался сделать то же самое там, однако был остановлен. В другом подмосковном городе — Химках — местная жительница 1954 года рождения запустила салют в отделении почты. Телеграм-канал Shot также сообщал, что в Отрадном 70-летня женщина взорвала петарду в помещении МФЦ. Все пенсионеры были задержаны.

В Петербурге вечером в тот же день произошел взрыв в отделении Сбербанка. По подозрению в подрыве банкомата задержали 68-летнюю женщину, на нее завели уголовное дело о теракте. В Анапе задержана была 59-летняя местная жительница, которая запустила фейерверк возле здания отдела МВД, после чего попыталась облить бензином банкоматы.

Мэр Петербурга Александр Беглов заявил, что в связи с «попытками испортить праздник» в городе усилены меры безопасности.

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Санкт-Петербург Колпино пенсионеры банкомат поджог полиция
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