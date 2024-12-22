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В «Сбере» объяснили, как мошенники убеждают людей атаковать банки

Злоумышленники звонят людям, у которых уже украли деньги, и, обещая вернуть средства, вынуждают их нападать на офисы банков и устраивать поджоги. Чаще всего жертвами становятся пожилые и молодежь
Попытка взлома банкомата&nbsp;с помощью огнетушителя&nbsp;на Коровинском шоссе, 21,&nbsp;Москва, 20 декабря 2024 г.
Попытка взлома банкомата с помощью огнетушителя на Коровинском шоссе, 21, Москва, 20 декабря 2024 г. (Фото: Руслан Алиев / РБК)

Вид телефонного мошенничества, при котором люди под воздействием злоумышленников нападают на офисы банков, появился в начале прошлого года, а в последнюю неделю перед новогодними праздниками число подобных случаев в России выросло на 30%, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

При такой схеме мошенники звонят жертвам, у которых уже украли деньги, и обещают вернуть средства в обмен на «определенные противоправные действия», сообщили в «Сбере». В некоторых случаях злоумышленники могут предложить устроить поджог за вознаграждение или заявляют, что это поможет поймать мошенников.

Чаще всего под давление попадают молодежь и пенсионеры, от жертв требуют заснять нападение на видео. «Естественно, деньги никто не возвращает», — подчеркнули в «Сбере». Банк напомнил, что за такое нападение предусмотрена административная и уголовная ответственность, действия могут квалифицировать как теракт (ст. 205 УК), за что грозит до 15 лет тюрьмы.

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Зампред правления банка Станислав Кузнецов призвал не вступать в диалог с телефонными мошенниками, не предоставлять никому персональные данные, проверять информацию и обращать внимание на поведение близких, которые могут попасть под влияние.

В России в последние дни произошла «самая массовая волна воздействий мошенников», принуждающих жертв «к совершению дестабилизирующих действий», заявили ранее в МВД. По оценке ведомства, около 20 человек, которые «стали участниками психологических операций недружественных стран», бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью в торговых центрах, банках, отделениях почты России и на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские машины.

В частности, 21 декабря в Химках женщина 1954 года рождения запустила салют в отделении почты, в подмосковном Королеве 63-летний мужчина поджег пиротехнику в торговом центре. В Петербурге задержали двух пенсионерок, которые пытались поджечь патрульный автомобиль, а против 68-летней женщины завели дело о теракте из-за подрыва банкомата. В этот же день в Анапе 59-летняя местная жительница запустила фейерверк возле здания отдела МВД и попыталась облить бензином банкоматы.

Летом 2023 года в России произошла серия поджогов зданий военкоматов, задержанные также действовали по указаниям телефонных мошенников и людей, использующих приемы психологической манипуляции.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сбербанк мошенники Банки поджог банкомат
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