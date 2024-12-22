В Анапе женщина запустила салют возле ОМВД и попыталась поджечь банкоматы

В Анапе 59-летняя местная жительница запустила фейерверк возле здания отдела МВД, после чего попыталась облить бензином банкоматы, сообщила пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, вечером 21 декабря женщина запустила в воздух салют в парковой зоне вблизи ОМВД. После этого она дошла пешком до отделения одного из банков, достала канистру и попыталась облить банкоматы бензином, однако ей помешали прохожие. Они удерживали ее до приезда силовиков.

Женщину задержали. Как сообщили в полиции, она рассказала, что «действовала по указанию третьих лиц, которые все это время вели с ней разговор по телефону».

Против задержанной возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества (ст. 167 Уголовного кодекса), которая предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Мотивы женщины выясняются.

За день 21 декабря МВД сообщило о нескольких попытках поджога в Московской области и Санкт-Петербурге. Так, в подмосковном Королеве местный житель 1961 года рождения устроил поджог пиротехнического изделия в торговом центре, после чего пришел в отдел полиции и попытался сделать то же самое там, однако был остановлен. Его задержали.

В другом подмосковном городе — Химках — задержана была местная жительница 1954 года рождения, запустившая салют в отделении почты. Телеграм-канал Shot также сообщал о задержании 70-летней женщины в Отрадном — она взорвала петарду в помещении МФЦ.

В Петербурге вечером в тот же день произошел взрыв в отделении Сбербанка. По подозрению в подрыве банкомата задержали 68-летнюю женщину, на нее завели уголовное дело о теракте. В МВД заявили, что она действовала «по указанию неизвестных злоумышленников».