Минобороны отчиталось об уничтожении 42 украинских беспилотников
В ночь на 22 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщили в Минобороны.
По информации ведомства, 20 дронов были сбиты над Орловской областью, по восемь — над Ростовской и Брянской, пять — над Курской, еще один — над Краснодарским краем.
В Орловской области после атаки БПЛА загорелся объект топливной инфраструктуры, сообщил глава региона Андрей Клычков.
Помимо этого опасность атаки беспилотников ночью была объявлена в Тульской области, проинформировало областное министерство по региональной безопасности. Также угроза налета дронов была в Воронежской области.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции. Накануне, 21 декабря, дроны атаковали Казань. По данным Минобороны, налет прошел тремя волнами, БПЛА заходили с разных направлений. Мэрия Казани сообщила о том, что в результате атаки в домах в трех районах города произошли пожары.
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