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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении 42 украинских беспилотников

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Военная операция на Украине

В ночь на 22 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, 20 дронов были сбиты над Орловской областью, по восемь — над Ростовской и Брянской, пять — над Курской, еще один — над Краснодарским краем.

В Орловской области после атаки БПЛА загорелся объект топливной инфраструктуры, сообщил глава региона Андрей Клычков.

В Орловской области из-за дрона загорелся объект топливной инфраструктуры
Политика
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Помимо этого опасность атаки беспилотников ночью была объявлена в Тульской области, проинформировало областное министерство по региональной безопасности. Также угроза налета дронов была в Воронежской области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции. Накануне, 21 декабря, дроны атаковали Казань. По данным Минобороны, налет прошел тремя волнами, БПЛА заходили с разных направлений. Мэрия Казани сообщила о том, что в результате атаки в домах в трех районах города произошли пожары.

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Теги
Минобороны беспилотники Орловская область Ростовская область Брянская область Курская область Красноярский край
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В Орловской области из-за дрона загорелся объект топливной инфраструктуры
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Над Ростовской областью за ночь сбили восемь дронов и ракету
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Над Брянской областью сбили пять беспилотников
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