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Военная операция на Украине ,  
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В Тульской области объявили угрозу атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщило областное министерство по региональной безопасности в телеграм-канале.

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА.
Будьте бдительны», — сказано в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции. В ночь на 22 декабря опасность атаки дронов также объявляли в Воронежской области. В Брянской области сбили пять дронов, в Орловской дрон атаковал объект топливной инфраструктуры. В Курской области средства ПВО сбили украинскую ракету.

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Теги
Тульская область Военная операция на Украине беспилотники
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