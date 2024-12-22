В Тульской области объявили угрозу атаки дронов

В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщило областное министерство по региональной безопасности в телеграм-канале.

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА.

Будьте бдительны», — сказано в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции. В ночь на 22 декабря опасность атаки дронов также объявляли в Воронежской области. В Брянской области сбили пять дронов, в Орловской дрон атаковал объект топливной инфраструктуры. В Курской области средства ПВО сбили украинскую ракету.