В Тульской области объявили угрозу атаки дронов
В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщило областное министерство по региональной безопасности в телеграм-канале.
«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА.
Будьте бдительны», — сказано в сообщении.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции. В ночь на 22 декабря опасность атаки дронов также объявляли в Воронежской области. В Брянской области сбили пять дронов, в Орловской дрон атаковал объект топливной инфраструктуры. В Курской области средства ПВО сбили украинскую ракету.
Читайте РБК в Telegram.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов