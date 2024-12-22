Над Брянской областью сбили пять беспилотников
Над Брянской областью уничтожены пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Опасность атаки беспилотников также объявлена в Тульской и Воронежской областях.
Часом ранее об ударе дронов также сообщил глава Орловской области Андрей Клычков. Там произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. «Прошу сохранять спокойствие, атака все еще продолжается», — написал губернатор.
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