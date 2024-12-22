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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили пять беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Над Брянской областью уничтожены пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Опасность атаки беспилотников также объявлена в Тульской и Воронежской областях.

В Орловской области из-за дрона загорелся объект топливной инфраструктуры
Политика
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Часом ранее об ударе дронов также сообщил глава Орловской области Андрей Клычков. Там произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. «Прошу сохранять спокойствие, атака все еще продолжается», — написал губернатор.

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Брянская область беспилотники Александр Богомаз Тульская область Воронежская область
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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