Над Ростовской областью за ночь сбили восемь дронов и ракету
Ночью над Ростовской областью была отражена «комбинированная воздушная атака» со стороны Украины, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
Он уточнил, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и близ Новочеркасска. Кроме того, одна ракета была перехвачена в районе города Миллерово.
Предварительно, в результате падения обломков никто не пострадал, отметил глава региона.
Ночью пять дронов также были сбиты над Брянской областью. О массированной атаке беспилотников также сообщал глава Орловской области Андрей Клычков. В регионе в результате удара загорелся объект топливной инфраструктуры.
Еще в двух областях — Тульской и Воронежской — была объявлена опасность атаки дронов. В Курской области силы ПВО сбили украинскую ракету.
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