Над Ростовской областью за ночь сбили восемь дронов и ракету

Ночью над Ростовской областью была отражена «комбинированная воздушная атака» со стороны Украины, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Он уточнил, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и близ Новочеркасска. Кроме того, одна ракета была перехвачена в районе города Миллерово.

Предварительно, в результате падения обломков никто не пострадал, отметил глава региона.

Ночью пять дронов также были сбиты над Брянской областью. О массированной атаке беспилотников также сообщал глава Орловской области Андрей Клычков. В регионе в результате удара загорелся объект топливной инфраструктуры.

Еще в двух областях — Тульской и Воронежской — была объявлена опасность атаки дронов. В Курской области силы ПВО сбили украинскую ракету.