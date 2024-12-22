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Военная операция на Украине ,  
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Над Ростовской областью за ночь сбили восемь дронов и ракету

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Военная операция на Украине

Ночью над Ростовской областью была отражена «комбинированная воздушная атака» со стороны Украины, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Он уточнил, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и близ Новочеркасска. Кроме того, одна ракета была перехвачена в районе города Миллерово.

Предварительно, в результате падения обломков никто не пострадал, отметил глава региона.

Над Брянской областью сбили пять беспилотников
Политика

Ночью пять дронов также были сбиты над Брянской областью. О массированной атаке беспилотников также сообщал глава Орловской области Андрей Клычков. В регионе в результате удара загорелся объект топливной инфраструктуры.

Еще в двух областях — Тульской и Воронежской — была объявлена опасность атаки дронов. В Курской области силы ПВО сбили украинскую ракету.

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Теги
Ростовская область Новочеркасск Таганрог беспилотники ракета Юрий Слюсарь
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