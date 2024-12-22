В Орловской области из-за дрона загорелся объект топливной инфраструктуры
В Орловской области после атаки дрона загорелся объект топливной инфраструктуры, сообщил глава региона Андрей Клычков в телеграм-канале.
«Произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа», — написал он.
По его словам, регион подвергается массированной атаке дронов, атака продолжается до сих пор.
Данных о жертвах и пострадавших нет, специалисты оперативных служб тушат пожар, сообщил губернатор.
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