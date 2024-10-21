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Удар Ирана по Израилю ,  
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Иран пожаловался в МАГАТЭ на израильские угрозы ядерным объектам

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Удар Ирана по Израилю
Женщина проходит рядом с антиизраильским рекламным щитом в Тегеране, Иран, октябрь 2024 года
Женщина проходит рядом с антиизраильским рекламным щитом в Тегеране, Иран, октябрь 2024 года (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет Безопасности ООН о том, что Израиль угрожает иранским ядерным объектам, сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи. Новостной телеканал Iran International привел слова Багаи с пресс-конференции в Тегеране.

«Иран рассматривает эти угрозы как угрозы безопасности международного сообщества и в связи с этим направил письменный протест в Международное агентство по атомной энергии и Совет безопасности ООН», — заявил представитель МИДа. Создание угрозы ядерным объектам Ирана противоречит международному праву, подчеркнул он.

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Политика
Фото:EPA / ТАСС

Вечером 1 октября Иран осуществил массированную ракетный удар по объектам в Израиле. Всего было выпущено более 180 ракет. В Тегеране удар назвали ответом на гибель лидеров ХАМАС и «Хезболлы» в результате израильских атак.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ответный израильский удар по Ирану будет «смертоносным, точным и особенно неожиданным».

Галлант подчеркнул тогда, что когда Израиль нанесет удар, Иран «не поймет, что с ним случилось и как».

Он заявил, что ракетный удар Ирана по Израилю был «агрессивным, но неудачным из-за своей неточности».

По данным The Wall Street Journal, Израиль предупредил Иран о намерении ответить на любой обстрел своей территории и ударом по ядерным или нефтяным объектам.

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