Иран пожаловался в МАГАТЭ на израильские угрозы ядерным объектам
Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет Безопасности ООН о том, что Израиль угрожает иранским ядерным объектам, сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи. Новостной телеканал Iran International привел слова Багаи с пресс-конференции в Тегеране.
«Иран рассматривает эти угрозы как угрозы безопасности международного сообщества и в связи с этим направил письменный протест в Международное агентство по атомной энергии и Совет безопасности ООН», — заявил представитель МИДа. Создание угрозы ядерным объектам Ирана противоречит международному праву, подчеркнул он.
Вечером 1 октября Иран осуществил массированную ракетный удар по объектам в Израиле. Всего было выпущено более 180 ракет. В Тегеране удар назвали ответом на гибель лидеров ХАМАС и «Хезболлы» в результате израильских атак.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ответный израильский удар по Ирану будет «смертоносным, точным и особенно неожиданным».
Галлант подчеркнул тогда, что когда Израиль нанесет удар, Иран «не поймет, что с ним случилось и как».
Он заявил, что ракетный удар Ирана по Израилю был «агрессивным, но неудачным из-за своей неточности».
По данным The Wall Street Journal, Израиль предупредил Иран о намерении ответить на любой обстрел своей территории и ударом по ядерным или нефтяным объектам.
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