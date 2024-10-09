Министр обороны Израиля пообещал «смертоносный удар» по Ирану
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что израильский удар по Ирану будет «смертоносным, точным и особенно неожиданным», передает The Times of Israel.
Во время визита в разведывательное подразделение 9900 Армии обороны Израиля Галлант подчеркнул, что когда Израиль нанесет удар, Иран «не поймет, что с ним случилось и как».
Он заявил, что ракетный удар Ирана по Израилю, произошедший на прошлой неделе, был «агрессивным, но неудачным из-за своей неточности».
Галлант заверил, что в результате атаки ВВС Израиля не понесли никаких потерь, все взлетно-посадочные полосы остались в рабочем состоянии, самолеты не пострадали.
По словам Галланта, все израильские органы власти и силовые структуры находятся в полной боевой готовности к удару по Ирану: «Вся цепочка командования согласована и сосредоточена на этой проблеме».
Ракетная атака Ирана началась вечером 1 октября и продолжалась около часа. Всего Иран запустил порядка 200 ракет. Израильские СМИ писали о нескольких попаданиях в районе Тель-Авива, Беэр-Шевы и других. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что ракетная атака стала ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Насраллы Хасана и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана при израильской атаке на штаб движения в пригороде Бейрута 27 сентября. Тегеран пообещал, что если Израиль решит ответить на удары, он «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками».
В Израиле заявили, что действия Ирана «будут иметь последствия». Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильские военно-воздушные силы «продолжают действовать на полную мощность и сегодня вечером также продолжат наносить мощные удары по Ближнему Востоку».
HBO назвал предполагаемого создателя биткоина
Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан
Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира
Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»
Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Турция вслед за Россией заблокировала Discord
В Петербурге представили мотоцикл Aurus
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов