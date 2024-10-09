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Удар Ирана по Израилю ,  
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Министр обороны Израиля пообещал «смертоносный удар» по Ирану

Йоав Галлант: Израиль нанесет Ирану смертоносный удар
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Министр обороны Израиля заявил, что иранский ракетный удар 1 октября не нанес его стране существенного ущерба, поскольку был неточным. Ответ Израиля, уверяет он, будет совершенно иным по эффективности
Йоав Галлант
Йоав Галлант (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что израильский удар по Ирану будет «смертоносным, точным и особенно неожиданным», передает The Times of Israel.

Во время визита в разведывательное подразделение 9900 Армии обороны Израиля Галлант подчеркнул, что когда Израиль нанесет удар, Иран «не поймет, что с ним случилось и как».

Он заявил, что ракетный удар Ирана по Израилю, произошедший на прошлой неделе, был «агрессивным, но неудачным из-за своей неточности».

Галлант заверил, что в результате атаки ВВС Израиля не понесли никаких потерь, все взлетно-посадочные полосы остались в рабочем состоянии, самолеты не пострадали.

По словам Галланта, все израильские органы власти и силовые структуры находятся в полной боевой готовности к удару по Ирану: «Вся цепочка командования согласована и сосредоточена на этой проблеме».

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Ракетная атака Ирана началась вечером 1 октября и продолжалась около часа. Всего Иран запустил порядка 200 ракет. Израильские СМИ писали о нескольких попаданиях в районе Тель-Авива, Беэр-Шевы и других. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что ракетная атака стала ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Насраллы Хасана и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана при израильской атаке на штаб движения в пригороде Бейрута 27 сентября. Тегеран пообещал, что если Израиль решит ответить на удары, он «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками».

В Израиле заявили, что действия Ирана «будут иметь последствия». Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильские военно-воздушные силы «продолжают действовать на полную мощность и сегодня вечером также продолжат наносить мощные удары по Ближнему Востоку». 

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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