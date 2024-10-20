CNN узнал об утечке секретных данных про ответный удар Израиля по Ирану

США расследуют утечку своих секретных разведданных о подготовке Израилем ответного удара по Ирану, передает CNN со ссылкой на три осведомленных источника.

Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в сети в 18 октября, первым их опубликовал телеграм-канал «Middle East Spectator», пишет CNN.

Бумаги имеют гриф «совершенно секретно» и маркировку, указывающую на то, что их могут видеть только США и их союзники из «Пяти глаз» (FVEY) — Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

«Пять глаз» — разведывательный альянс США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, который обменивается данными радиоэлектронной разведки.

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