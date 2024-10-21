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Политика ,  
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В Кремле назвали один из главных пунктов повестки саммита БРИКС в Казани

Кремль: на саммите БРИКС особое внимание будет уделено расширению союза
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани, октябрь 2024 года
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани, октябрь 2024 года (Фото: Станислав Красильников / фотохост-агентство brics-russia2024.ru / РИА Новости)

Участники саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, уделят особое внимание вопросу расширения объединения, сообщает пресс-служба Кремля.

На заседаниях в узком и расширенном составах главы стран — участниц БРИКС обсудят вопросы мировой и региональной повестки, а также сотрудничество объединения в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

«В последний день саммита состоится заседание в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» с участием представителей из почти сорока стран», — добавили в Кремле.

В их числе будут главы стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также руководители международных организаций. На встрече особое внимание уделят эскалации на Ближнем Востоке, а также взаимодействию стран БРИКС и Глобального Юга.

«Президент России [Владимир Путин] проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите», — отметили в Кремле.

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Лула да Силва

На мероприятие приедут в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В Казань уже прибыл президент Республики Сербской, части государства Босния и Герцеговина Милорад Додик. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил поездку в Казань на саммит БРИКС из-за травмы.

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