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Политика ,  
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Президент Бразилии упал в ванной и не поехал на саммит БРИКС в Россию

Лула да Силва упал со скамьи в ванной и ударился затылком, ему наложили швы и посоветовали отдохнуть в течение трех дней. Политику 78 лет
Лула да Силва
Лула да Силва (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедет в Россию на саммит БРИКС из-за травмы, полученной при падении в ванной, сообщают Globo и UOL со ссылкой на источники.

Издания так описывают произошедшее: президент после возвращения из Сан-Пауло пошел в ванную своей резиденции — Дворце Алворада — где сел на скамью, но она опрокинулась. Лула упал и ударился головой, повредив затылок, президента доставили в больницу и наложили несколько швов.

В медицинском заключении, как выяснил Globo, говорится о порезе на затылке, а на МРТ нашли небольшое кровотечение — симптом легкого сотрясения мозга.

В этой области находится затылочная кость, которая соединена с позвоночником, и затылочная доля, расположенная в задней части мозга. Серьезная травма этой части головы грозит привести к слепоте или неспособности узнавать предметы, пишет издание. По его сведениям, врачи посоветовали политику отменить поездку в Россию и отдохнуть в течение трех дней, наиболее критических в отношении отека мозга. Медики при этом отмечают, что президент в порядке.

Вылет из Бразилии в Россию на саммит планировался на воскресенье, 20 октября.

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Бразильскому лидеру 27 октября исполнится 79 лет. В последний раз он проходил госпитализацию в январе для планового обследования, а прошлой осенью ему сделали две операции: эндопротезирование тазобедренного сустава и блефаропластику — пластическую операцию на веках.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. В нем примут участие делегации 32 стран. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что город в связи с проведением саммита примет 20 тыс. гостей. На мероприятие приедет лидер Китая Си Цзиньпин. В Казань уже прибыл президент Республики Сербской, части государства Босния и Герцеговина, Милорад Додик.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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