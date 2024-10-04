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Политика ,  
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Генсек ООН приедет на саммит БРИКС в Казани

Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Fiona Goodall / Getty Images)

Генсек ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщил глава информцентра всемирной организации в России Владимир Кузнецов на открытии проекта «Казанские диалоги».

«Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашенного лица принимать участие и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций», — сказал Кузнецов (цитата по ТАСС).

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По данным мэрии Казани, на мероприятии ожидается 20 тыс. гостей.

БРИКС образовали в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая; первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к союзу присоединилась ЮАР (South African Republic), и организация получила название БРИКС.

С 1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения решили не менять. Россия в 2024 году председательствует в БРИКС.

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генсек ООН Антониу Гутерриш саммит БРИКС Казань
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Антониу Гутерриш

генеральный секретарь ООН
30 апреля 1949 года
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