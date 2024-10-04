Генсек ООН приедет на саммит БРИКС в Казани

Антониу Гутерриш (Фото: Fiona Goodall / Getty Images)

Генсек ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщил глава информцентра всемирной организации в России Владимир Кузнецов на открытии проекта «Казанские диалоги».

«Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашенного лица принимать участие и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций», — сказал Кузнецов (цитата по ТАСС).

Саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По данным мэрии Казани, на мероприятии ожидается 20 тыс. гостей.