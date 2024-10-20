Президент Бразилии отменил поездку на саммит БРИКС из-за травмы

Лула да Силва не приедет на саммит БРИКС в Казань из-за рекомендации врачей отказаться от длительных перелетов после травмы. G1 пишет, что 78-летний президент Бразилии получил ранение затылка дома, ему наложили швы

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Adriano Machado / Reuters)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил поездку в Казань на саммит БРИКС по медицинским показаниям, сообщила его пресс-служба. Врачи рекомендовали ему временно отказаться от длительных перелетов. Да Силва примет участие в саммите в режиме видеоконференции, добавили в его офисе.

Там не раскрыли подробностей получения травмы. G1 со ссылкой на заключение больницы Sírio-Libanês в Сан-Паулу, куда госпитализировали бразильского президента, пишет, что он получил «тупое ранение затылочной части головы» после несчастного случая дома накануне, 19 сентября.

TV Globo выяснил, что ему наложили швы на рану, и после перевязки да Лулу отпустили.

БРИКС образовали в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая; первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к союзу присоединилась ЮАР, и организация получила название БРИКС (ЮАР на английском языке — South African Republic).

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. В нем примут участие делегации 32 стран. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что город в связи с проведением саммита примет 20 тыс. гостей

В частности, на мероприятие приедет лидер Китая Си Цзиньпин. В Казань уже прибыл президент Республики Сербской, части государства Босния и Герцеговина, Милорад Додик.