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Саммит БРИКС ,  
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Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в Казани

МИД Китая: Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в Казани
Сюжет
Саммит БРИКС
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Florence Lo / Reuters)

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС, сообщила официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.

Ее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Китая.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 22 по 24 октября посетит город Казань для участия в шестнадцатом саммите лидеров стран БРИКС», — говорится в заявлении.

В сентябре Путин предложил провести встречу с Цзиньпином в рамках саммита БРИКС в Казани, об этом он заявил на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй ранее сообщал о намерении китайского лидера посетить саммит в Казани.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В нем примут участие делегации 32 стран, 24 из которых будут представлены главами государств. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что город в связи с проведением саммита примет 20 тыс. гостей.

Объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сейчас в него входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их английских названий составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. О желании присоединиться к БРИКС заявляли в том числе Сирия, Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция.

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