В Кремле сочли насыщенной и конструктивной встречу Путина и главы ОАЭ
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна длилась почти до полуночи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент ОАЭ прилетел в Москву накануне, 20 октября, и сразу отправился в резиденцию Путина в Ново-Огарево.
«Состоялось весьма и весьма насыщенное конструктивное и доверительное общение по целому кругу вопросов», — отметил Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Одна из тем, которую обсуждали главы государств, была помощь Абу-Даби в обменах пленными между Россией и Украиной. Путин выразил благодарность Аль Нахайяну за участие в решении гуманитарных вопросов.
Девятый в этом году обмен пленными между Россией и Украиной при посредничестве ОАЭ прошел 18 октября, он прошел по формуле «95 на 95». Предыдущий обмен состоялся 14 сентября, также при посредничестве ОАЭ. Тогда украинская сторона вернула 103 российских военных, столько же военнослужащих ВСУ передали Киеву.
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