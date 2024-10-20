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Военная операция на Украине ,  
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Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь с обменом пленными

Сюжет
Военная операция на Украине
Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян и Владимир Путин
Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян и Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту ОАЭ Мухаммеду ибн Заиду Аль Нахайяну за помощь России в решении гуманитарных вопросов. Аль Нахайян приехал в Россию, в его программе также посещение саммита БРИКС в Казани.

«Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными. <...>. Имею в виду и последний обмен», — передает его слова «РИА Новости».

Беседа глав государств прошла за неформальным ужином в резиденции Путина в Ново-Огарево.

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Девятый в этом году обмен пленными между Россией и Украиной при посредничестве ОАЭ состоялся 18 октября. Тогда обмен провели по формуле «95 на 95». По данным МИД ОАЭ, общее количество военнопленных в результате этого посредничества с начала 2024 года превысило 2 тыс. человек.

В тот же день стороны также провели обмен телами погибших. России передали 89 тел, Украине — 501.

Предыдущий обмен пленными между Киевом и Москвой при посредничестве ОАЭ состоялся в середине сентября. В Россию тогда вернулись 103 военных, попавших в плен в Курской области.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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