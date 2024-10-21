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Политика ,  
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Как президент ОАЭ приехал на встречу с Путиным на Aurus

Появились кадры приезда президента ОАЭ на встречу с Путиным на Aurus

Как президент ОАЭ приехал на встречу с Путиным на Aurus
Video

Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным на машине Aurus. На кадрах видно, как его встречают в аэропорту, после этого он садится в машину Aurus и едет в резиденцию «Ново-Огарево». На машине установлен флаг ОАЭ. На видео также видно, как Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян выходит потом из машины в резиденции и встречается с Путиным.

Встреча лидеров стран прошла накануне. Президент ОАЭ прилетел в Москву и отправился сразу в резиденцию российского президента. Место встречи было выбрано из-за того, что Путина и Мухаммед ибн Заида Аль Нахайяна «объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения», которые позволяют «в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы», говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во время встречи Путин поблагодарил Аль Нахайяна за помощь с обменом пленными. В планах президента ОАЭ также посещение саммита БРИКС в Казани.

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Aurus ОАЭ Владимир Путин
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