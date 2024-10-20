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Общество ,  
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Число погибших при взрыве газа в Тамбовской области выросло до пяти

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Спасатели нашли тело еще одного человека при разборе завалов после взрыва газа, который произошел в доме в городе Кирсанове Тамбовской области. Об этом сообщило МЧС.

Ранее было известно о четырех погибших. Таким образом, жертвами взрыва стали пять человек.

В Кирсанове после взрыва газа в доме введут режим ЧС
Общество
Фото:ГУ МЧС России по Тамбовской области

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошел утром 19 октября, после этого там начался пожар. По данным регионального правительства, в результате пострадали девять человек. Повреждения получили квартиры на четвертом и пятом этажах дома.

По словам губернатора Тамбовской области Максима Егорова, здание, где произошел взрыв, «достаточно старое» и ремонт там не проводился. Он поручил ввести в Кирсанове режим чрезвычайной ситуации, чтобы оказать жильцам необходимую помощь.

Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Тамбовская область жертвы погибшие взрыв газ МЧС
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