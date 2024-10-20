Число погибших при взрыве газа в Тамбовской области выросло до пяти
Спасатели нашли тело еще одного человека при разборе завалов после взрыва газа, который произошел в доме в городе Кирсанове Тамбовской области. Об этом сообщило МЧС.
Ранее было известно о четырех погибших. Таким образом, жертвами взрыва стали пять человек.
Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошел утром 19 октября, после этого там начался пожар. По данным регионального правительства, в результате пострадали девять человек. Повреждения получили квартиры на четвертом и пятом этажах дома.
По словам губернатора Тамбовской области Максима Егорова, здание, где произошел взрыв, «достаточно старое» и ремонт там не проводился. Он поручил ввести в Кирсанове режим чрезвычайной ситуации, чтобы оказать жильцам необходимую помощь.
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