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Общество ,  
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Число пострадавших при взрыве газа в Тамбовской области выросло до девяти

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Девять человек пострадали после взрыва газа в доме в Кирсанове Тамбовской области, восемь из них находятся в больницах, сообщили ТАСС в правительстве региона.

«Двое доставлены в областную больницу с диагнозом отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей», — добавили там. Одну пациентку отпустили после осмотра, еще шесть остаются в терапевтическом отделении, у них стрессовое состояние.

В Кирсанове после взрыва газа в доме введут режим ЧС
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Фото:ГУ МЧС России по Тамбовской области

Взрыв газа в Кирсанове произошел утром 19 октября, в результате погибли три человека. Повреждены квартиры на четвертом и пятом этажах пятиэтажки. На кадрах с места происшествия видно, что обрушились несколько балконов.

В настоящее время специалисты МЧС разбирают завалы с помощью тяжелой техники, всех жителей переместили в пункты временного размещения. Губернатор Максим Егоров поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в городе.

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