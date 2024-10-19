МЧС: число погибших при взрыве газа в Тамбовской области выросло до четырех

Число погибших при взрыве газа в Тамбовской области выросло до четырех

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Спасатели нашли тело четвертого погибшего после взрыва газа в доме в городе Кирсанов в Тамбовской области, сообщает пресс-служба МЧС.

Число пострадавших, по данным правительства региона, составляет девять человек.

Сотрудники ведомства продолжают работы на месте происшествия, разобрана половина разрушенных конструкций.

В Кирсанове после взрыва газа в доме введут режим ЧС Общество

Утром 19 октября в пятиэтажном жилом доме в Кирсанов взорвался газ, а затем произошел пожар. Повреждены квартиры на четвертом и пятом этажах пятиэтажки. На кадрах с места происшествия видно, что обрушились несколько балконов.

Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам — ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса. В Кирсанове ввели режим чрезвычайной ситуации.