Число погибших при взрыве газа в Тамбовской области выросло до четырех
Спасатели нашли тело четвертого погибшего после взрыва газа в доме в городе Кирсанов в Тамбовской области, сообщает пресс-служба МЧС.
Число пострадавших, по данным правительства региона, составляет девять человек.
Сотрудники ведомства продолжают работы на месте происшествия, разобрана половина разрушенных конструкций.
Утром 19 октября в пятиэтажном жилом доме в Кирсанов взорвался газ, а затем произошел пожар. Повреждены квартиры на четвертом и пятом этажах пятиэтажки. На кадрах с места происшествия видно, что обрушились несколько балконов.
Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам — ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса. В Кирсанове ввели режим чрезвычайной ситуации.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов