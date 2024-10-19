В Кирсанове после взрыва газа в доме введут режим ЧС

Фото: МЧС России

Тамбовский губернатор Максим Егоров поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в Кирсанове, где произошел взрыв газа в жилом доме, чтобы оказать людям необходимую помощь.

«Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился. Поэтому из Москвы заказали спецтехнику «Струна», которая позволит провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление», — написал Егоров в телеграм-канале.

Спасатели продолжают разбирать завалы — доступ в квартиры ограничен, здание будет круглосуточно охранять полиция. Всех жителей дома переместили в пункты временного размещения. В МЧС уточнили, что на месте работают 150 сотрудников и 35 единиц техники, дом обследуют с воздуха при помощи беспилотников.

Взрыв газа в Кирсанове произошел утром 19 октября, в результате погибли три человека. Повреждены квартиры на четвертом и пятом этажах пятиэтажки. На кадрах с места происшествия видно, что обрушились несколько балконов. Следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам — ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса.