В Кирсанове после взрыва газа в доме введут режим ЧС
Тамбовский губернатор Максим Егоров поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в Кирсанове, где произошел взрыв газа в жилом доме, чтобы оказать людям необходимую помощь.
«Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился. Поэтому из Москвы заказали спецтехнику «Струна», которая позволит провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление», — написал Егоров в телеграм-канале.
Спасатели продолжают разбирать завалы — доступ в квартиры ограничен, здание будет круглосуточно охранять полиция. Всех жителей дома переместили в пункты временного размещения. В МЧС уточнили, что на месте работают 150 сотрудников и 35 единиц техники, дом обследуют с воздуха при помощи беспилотников.
Взрыв газа в Кирсанове произошел утром 19 октября, в результате погибли три человека. Повреждены квартиры на четвертом и пятом этажах пятиэтажки. На кадрах с места происшествия видно, что обрушились несколько балконов. Следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам — ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов