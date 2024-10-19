СК завел дело после взрыва газа в пятиэтажке в Тамбовской области
Следователи завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам — ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Взрыв газа в Кирсанове произошел утром 19 октября, в результате погибли три человека. На месте взрыва вспыхнул пожар — его локализовали и потушили на площади 150 кв. м.
На кадрах с места происшествия видно, что повреждены квартиры на четвертом и пятом этажах пятиэтажки. Кроме того, обрушились несколько балконов. С жильцами дома работают психологи. Сотрудники МЧС подготовили пункты временного размещения на 60 человек.
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