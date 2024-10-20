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Трамп объяснил, почему считает Харрис угрозой демократии в США

Трамп: Харрис угрожает демократии в США

Вице-президент США Камала Харрис представляет угрозу для американской демократии, поскольку она неправомерно получила номинацию от Демократической партии на выборы главы государства. Об этом заявил ее основной соперник, экс-президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Пенсильвания, трансляция шла на Youtube.

«Харрис — угроза демократии. То, каким образом она взяла верх. Они называют меня угрозой демократии, но это она угроза. Она не должна была быть кандидатом, кандидата следовало выбрать честно, а не просто передать ей», — заявил Трамп.

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До Харрис от Демократической партии намеревался баллотироваться действующий президент США Джо Байден. Однако, в конце июля он снял свою кандидатуру. В обращении к нации президент заявил, что это решение продиктовано интересами Демократической партии и страны. Незадолго до этого свернуть предвыборную кампанию Байдена призвали десятки однопартийцев, в том числе конгрессмены и представители руководства партии. Поводом стало провальное выступление президента на дебатах с Трампом.

Демократы впоследствии избрали своим кандидатом действующего вице-президента Камалу Харрис - ее в качестве своего преемника в гонке назвал сам Байден. Его штаб подавал документы Харрис и позже сменил название.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. Харрис баллотируется на них в паре с губернатором Миннесоты Тимом Уолтцем (он претендует на пост вице-президента).

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Дональд Трамп выборы президента США США Камала Харрис
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