Байден назвал причину выхода из президентской гонки

По словам Байдена, некоторые конгрессмены считали, что он может навредить демократам на предстоящих выборах в конгресс. Сам он опасался, что это «станет темой для обсуждения»

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден отказался от переизбрания и вышел из гонки за пост главы государства, так как не исключал, что его участие навредит Демократической партии на выборах в конгресс. Об этом он заявил в интервью CBS.

По словам главы государства, все социологические опросы показывали, что гонка шла «ноздря в ноздрю», а его сторонники были готовы вести ее до победного конца.

«Но случилось так, что ряд моих коллег-демократов в палате представителей и сенате решили, что я могу навредить им на их выборах. И я опасался, что, если я останусь в гонке, это станет темой для обсуждения», — сказал он.

Президент рассказал, что решил сняться с выборов в том числе для того, чтобы Демократическая партия могла полностью сосредоточиться на задаче не допустить возвращения его предшественника Дональда Трампа в Белый дом.

Байден также отметил, что, когда избирался впервые, видел в своей кандидатуре президента переходного периода. Он подчеркнул что его главной целью было «сохранить демократию» и добиться победы демократов над Трампом.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Ожидалось, что Байден станет одним из основных кандидатов и претендентом на пост от Демократической партии. Однако после того, как он выступил на дебатах с Трампом, в стране начались дискуссии о целесообразности его переизбрания.

С призывами к Байдену отказаться от выдвижения в частности, выступали десятки конгрессменов и высокопоставленные политики, такие как бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Как сообщил CNN со ссылкой на собственные источники, в приватной беседе она заявила главе государства, что из-за отказа выходить из президентской гонки тот может «уничтожить» шансы демократов на ноябрьских выборах в палату представителей. Выборы в обе палаты конгресса, как и президентские, запланированы на 5 ноября.

Байден в конце июля объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. В обращении к нации он заявил, что это решение продиктовано интересами Демократической партии и страны. Демократы впоследствии избрали своим кандидатом действующего вице-президента Камалу Харрис. Претендентом на пост самой Харрис и ее напарником в гонке будет губернатор Миннесоты Тим Уолтц.