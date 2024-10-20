Самолет с освобожденными из украинского плена военными прибыл в Россию

Самолет с 95 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими прибыл в Подмосковье, сообщает телеканал «Звезда».

Военные пройдут лечение и реабилитацию в столичных медучреждениях Минобороны.

18 октября российское военное ведомство сообщило, что Москва и Киев провели обмен военнопленными. В результате Россия вернула 95 своих военнослужащих, передав Украине взамен столько же бойцов ВСУ. Посредником при обмене выступили ОАЭ.

В тот же день стороны также обменялись телами погибших. Как сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев, России передали 89 тел, Украине — 501.

Предыдущий обмен пленными Москва и Киев проводили в середине сентября по формуле «103 на 103». В Россию тогда вернулись военные, захваченные в плен в Курской области. Посредником также стали ОАЭ.