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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры с возвращенными из плена российскими военными

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры с возвращенными из плена российскими военными
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Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 95 на 95. Все российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, сейчас находятся на территории Белоруссии, им оказывается психологическая и медицинская помощь. Посредником в обмене были Объединенные Арабские Эмираты, отметили в Минобороны.

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