Минобороны показало кадры с возвращенными из плена российскими военными
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 95 на 95. Все российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, сейчас находятся на территории Белоруссии, им оказывается психологическая и медицинская помощь. Посредником в обмене были Объединенные Арабские Эмираты, отметили в Минобороны.
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