Мизулина отказалась от мирового соглашения с оскорбившим ее Лебедевым
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила «Коммерсанту», что не будет заключать мировое соглашение с дизайнером Артемием Лебедевым, который, по ее словам, оскорбил ее в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом).
«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой», — сказала Мизулина.
В пресс-службе Лиги безопасного интернета рассказали газете, что лингвисты и психологи изучили видео с заявлениями Лебедева за последние полтора года. Эксперты выяснили, что слова дизайнера в интервью носили негативный окрас в отношении лиги и Мизулиной. В других видео Лебедева тоже нашли негативную информацию, что эксперты сочли системным очернением репутации организации и руководителя. В связи с этим иск был уточнен.
Интервью Лебедева Дудю вышло 1 августа. В нем дизайнер назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию Мизулиной. «Я считаю, что ее деятельность вредна для России, она не помогает, а отпугивает людей, — сказал Лебедев.
Мизулина решила подать в суд на дизайнера и журналиста. Лебедев извинился перед главой организации. «Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал он. Однако Мизулина его извинения не приняла. В начале сентября Лефортовский районный суд Москвы принял иск.
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