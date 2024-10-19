Мизулина отказалась от мирового соглашения с оскорбившим ее Лебедевым

Екатерина Мизулина (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила «Коммерсанту», что не будет заключать мировое соглашение с дизайнером Артемием Лебедевым, который, по ее словам, оскорбил ее в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом).

«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой», — сказала Мизулина.

В пресс-службе Лиги безопасного интернета рассказали газете, что лингвисты и психологи изучили видео с заявлениями Лебедева за последние полтора года. Эксперты выяснили, что слова дизайнера в интервью носили негативный окрас в отношении лиги и Мизулиной. В других видео Лебедева тоже нашли негативную информацию, что эксперты сочли системным очернением репутации организации и руководителя. В связи с этим иск был уточнен.

Интервью Лебедева Дудю вышло 1 августа. В нем дизайнер назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию Мизулиной. «Я считаю, что ее деятельность вредна для России, она не помогает, а отпугивает людей, — сказал Лебедев.

Мизулина решила подать в суд на дизайнера и журналиста. Лебедев извинился перед главой организации. «Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал он. Однако Мизулина его извинения не приняла. В начале сентября Лефортовский районный суд Москвы принял иск.