 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мизулина отказалась от мирового соглашения с оскорбившим ее Лебедевым

Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила «Коммерсанту», что не будет заключать мировое соглашение с дизайнером Артемием Лебедевым, который, по ее словам, оскорбил ее в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом).

«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой», — сказала Мизулина.

В пресс-службе Лиги безопасного интернета рассказали газете, что лингвисты и психологи изучили видео с заявлениями Лебедева за последние полтора года. Эксперты выяснили, что слова дизайнера в интервью носили негативный окрас в отношении лиги и Мизулиной. В других видео Лебедева тоже нашли негативную информацию, что эксперты сочли системным очернением репутации организации и руководителя. В связи с этим иск был уточнен.

Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной после слов об инфотерроризме
Общество
Артемий Лебедев

Интервью Лебедева Дудю вышло 1 августа. В нем дизайнер назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию Мизулиной. «Я считаю, что ее деятельность вредна для России, она не помогает, а отпугивает людей, — сказал Лебедев.

Мизулина решила подать в суд на дизайнера и журналиста. Лебедев извинился перед главой организации. «Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал он. Однако Мизулина его извинения не приняла. В начале сентября Лефортовский районный суд Москвы принял иск.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Екатерина Мизулина Артемий Лебедев Юрий Дудь Лига безопасного интернета оскорбление судебный иск мировое соглашение
Артемий Лебедев фото

Артемий Лебедев

российский дизайнер, блогер и предприниматель
13 февраля 1975 года
Материалы по теме
Власти Чечни поддержали блогера в конфликте с Мизулиной
Общество
Канада ввела санкции против «Победы» и Мизулиной
Политика
Полиция задержала угрожавшего Мизулиной треш-стримера
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Джокович обыграл Надаля на турнире с рекордными призовымиСпорт, 21:14
Мизулина отказалась от мирового соглашения с оскорбившим ее ЛебедевымОбщество, 21:05
ЦСКА с минимальным счетом обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛСпорт, 20:53
В Москве погиб один из бывших руководителей ЮКОСаБизнес, 20:31
Трех мигрантов в Хабаровском крае лишили гражданства РоссииОбщество, 20:28
Захарова назвала фейком обвинения в казни украинских военнопленныхПолитика, 20:13
Россиянка завоевала золото на чемпионате мира по велотрекуСпорт, 20:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
G7 пообещала обновить и преобразовать армию УкраиныПолитика, 20:08
На трассе в Подмосковье после ДТП загорелись три машины. ВидеоОбщество, 19:59
Конгресс США потребовал ужесточить санкции против нефтяной отрасли РоссииПолитика, 19:58
Как организовать ивент с вау-эффектомРБК и Honor, 19:43
Трое россиян пострадали при пожаре в отеле в АнтальеОбщество, 19:42
Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТОПолитика, 19:39
Шипачев повторил бомбардирский рекорд Мозякина в КХЛСпорт, 19:30