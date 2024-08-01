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Мизулина решила подать в суд на Лебедева после интервью Дудю

Мизулина решила подать в суд на Артемия Лебедева после слов об инфотерроризме
Лига безопасного интернета в суде будет защищать честь и достоинство, которые «опорочил» Артемий Лебедев, заявила Мизулина. Дизайнер в интервью Юрию Дудю назвал деятельность организации «инфотерроризмом»
Артемий Лебедев
Артемий Лебедев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Лига безопасного интернета подаст иск о защите чести и достоинства в отношении дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в России), заявила глава организации Екатерина Мизулина.

По словам Мизулиной, Лебедев «опорочил честь, достоинство и деловую репутацию» Лиги безопасного интернета и ее лично. «Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн руб., средства будут направлены на помощь семьям участников СВО», — написала она в телеграм-канале.

РБК обратился за комментарием к Артемию Лебедеву.

1 августа Дудь опубликовал интервью с Лебедевым, в котором он назвал инфотерроризмом деятельность Мизулиной и Лиги безопасного интернета и призвал власти бороться с ними.

«Я считаю, что ее деятельность вредна для России, она не помогает, а отпугивает людей, — сказал Лебедев. — Я тоже могу сейчас сказать, что у меня «Лига налепленных пельменей», и указывать всем, как надо себя вести — не жрите вашу пасту с песто, потому что это плохо и не православно. Я считаю, что государство должно с такими людьми бороться. Это же инфотерроризм».

Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью Дудя
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Юрий Дудь
Дудь также попросил Лебедева объяснить цитату, в которой он нецензурно исказил фамилию Мизулиной. Дизайнер назвал это «эзоповым языком для описания турбопатриотов» с «какими-то психическими проблемами».

Лига безопасного интернета появилась в 2011 году, ее создание поддержали МВД России, Минкомсвязь и комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. На сайте организации одной из главных целей называется «просвещение и развитие навыков медиаграмотности у детей и их родителей».

Лига безопасного интернета, ссылаясь на поступающие в организацию жалобы, неоднократно инициировала проверки в отношении артистов и блогеров. В частности, в начале июля Мизулина анонсировала обращение в Генпрокуратуру из-за шоу «Подземелье Чикен Карри» с участием комика Александра Гудкова. Она сочла недопустимым показ постановок человека с «антироссийскими достижениями».

В результате в ряде городов России кинопоказы были отменены. По словам Гудкова, в адрес кинотеатров поступали угрозы.

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Россия Лига безопасного интернета Екатерина Мизулина Артемий Лебедев Юрий Дудь суд
Артемий Лебедев фото

Артемий Лебедев

российский дизайнер, блогер и предприниматель
13 февраля 1975 года
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