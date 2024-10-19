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«Страна» сообщила о конфликте в кафе Киева из-за разговоров на русском

В одном из кафе Киева девушка вступила в конфликт из-за того, что мужчины за соседним столиком говорили на русском языке. Видео инцидента опубликовало издание «Страна.ua».

Девушка начала кричать на парней, отмечая, что на Украине «все плохо», потому что они говорят на русском. «Если бы вы не говорили по-русски — было бы все нормально», — добавила она.

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На Украине неоднократно предлагали так или иначе ограничить общение на русском языке.

В апреле 2019 года Верховная рада приняла закон, обязав тех, кто владеть украинским языком, использовать его при исполнении служебных обязанностей. В начале октября 2024-го депутаты предложили запретить украинским школьникам общаться на русском даже на переменах.

О том, что русский язык «должен исчезнуть» в стране, после начала военной операции в 2022 году говорил занимавший пост главы Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов.

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации русского языка на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что русских и русскоговорящих «просто выдавливают» с их исторических территорий.

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Украина Киев конфликт
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