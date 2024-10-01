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Военная операция на Украине ,  
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На Украине предложили запретить общаться на русском на переменах в школе

Нардеп Пипа предложила запретить украинским школьникам общаться на русском
Сюжет
Военная операция на Украине
Как рассказала нардеп Пипа, только 41% школьников общаются между собой исключительно на украинском языке на уроках и на переменах. Российские власти указывали на дискриминацию русского языка на Украине
Фото: Mircea Moira / Shutterstock
Фото: Mircea Moira / Shutterstock

В Верховную раду Украины внесли законопроект, согласно которому на территории школ можно будет использовать только украинский язык, даже на переменах. Об этом в своем Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) сообщила один из авторов законопроекта, народный депутат Наталья Пипа.

Она рассказала несколько историй, которые ей передали родители школьников. Так, одна из матерей жалуется, что в классе только двое детей общаются на украинском языке — ее ребенок и девочка, у которой отец служит в ВСУ.

«Мы дома украиноязычные, ребенок сходил в садик — стал общаться на русском», «проходили мимо детской площадки в саду — между собой все дети говорят по-русски». Я слышу сотни таких фраз. Мы обязали все школы с 2021 года предоставлять образовательные услуги на украинском языке, но проблема в том, что, уходя с урока, дети и учителя переходят на русский язык», — рассказала депутат.

Она также привела данные мониторинга, согласно которым, только 41% учащихся общаются между собой исключительно на украинском языке на уроках и на переменах. «Чтобы это изменить, регистрирую законопроект, который потребует говорить на украинском языке на переменах, школьном дворе, стадионе и на всех школьных площадках». — сообщила Пипа.

Вместе с тем она призвала родителей, которые в домашних условиях по-прежнему говорят с детьми на русском, общаться исключительно на украинском языке. «Очень важно, чтобы использование украинского языка не заканчивалось через 45 минут урока. Надо избавиться от этого условного правила в головах педагогов, учеников и родителей: «зазвонил звонок — может быть любой язык», — подчеркнула депутат.

На Украине снизилась популярность украинского языка
Общество
Фото:Gaelle Girbes / Getty Images

На Украине неоднократно предлагали так или иначе ограничить общение на русском языке. Так, о том, что русский язык «должен совсем пропасть» с территории Украины, уже после начала спецоперации в 2022 году говорил занимавший пост главы Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, это «элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения».

К 2024 году преподавание русского языка осталось только в трех украинских школах, сообщал в своем докладе уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень. Он указывал, что в 2021 году русский язык изучали 455 тыс. школьников. В 2022 году — 4 тыс. человек. Также он рассказал, что в 2023 году в эфирах общенациональных телерадиокомпаний не прозвучало ни одной песни на русском языке. Более 67% песен исполнялись на украинском, почти 33% — на официальных языках ЕС, 0,1% — на других.

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине. Закон об исключительных правах украинского языка, который был принят в 2019 году, МИД называл «принудительной и фактически тотальной» украинизацией, а некоторые пункты документа — «прямым запретом» на использование русского языка в различных сферах общественной жизни. Президент России Владимир Путин отмечал, что русских и русскоговорящих «просто выдавливают» с их исторических территорий.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
школьники Школа перемены Украина русский язык Военная операция на Украине Верховная рада Украины
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