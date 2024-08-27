Песков назвал закон о запрете УПЦ «нападением на настоящее христианство»

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Закон о возможном запрете Украинской православной церкви (УПЦ) Киевом является нападением на свободное вероисповедание в стране, заявил РБК пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, на настоящее христианство», — сказал он, подчеркнув, что Киев, таким образом, проявляет «свою сущность».

Песков добавил, что соответствующие действия Киева порицают во всем мире, в частности — в Ватикане.

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