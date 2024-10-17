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Военная операция на Украине ,  
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Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 для ударов вглубь России

Сюжет
Военная операция на Украине
Истребители F-16
Истребители F-16 (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Украина может наносить удары вглубь российской территории с помощью переданных ей истребителей F-16 от Нидерландов, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс на заседании в НАТО. Его слова приводит агентство «Укринформ».

«Мы поставили первую партию F-16. Сейчас она находится в воздушном пространстве Украины. И мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию», — отметил Брекелманс.

Министр добавил, что речь идет о том, чтобы использовать F-16 только на границе с Россией или в 100 км от границы. «Поэтому мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны. Это может потребоваться для перехвата ракет или для поражения, например, аэродромов в России, то есть для военных целей», — пояснил он.

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Фото:Charles McQuillan / Getty Images

Военные и представители власти Нидерландов неоднократно заявляли о разрешении Украине использовать переданные F-16 над Россией. В августе командующий вооруженными силами страны Онно Эйхельсхайм сказал, что на использование истребителей не наложено никаких ограничений при условии соблюдения законов войны.

6 октября Брекелманс сообщил, что первые истребители F-16, обещанные Украине Нидерландами, поставлены и развернуты. Всего Амстердам должен направить Киеву 24 самолета. Министр не рассказал, сколько уже есть у Украины, но отметил, что «в ближайшие месяцы, до начала следующего года», в страну прибудут еще F-16.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска будут уничтожать поступившие на Украину истребители F-16, как и другую западную технику. Их появление у Киева «ситуацию на поле боя не поменяет», отметил он.

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