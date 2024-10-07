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Военная операция на Украине ,  
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Сумма замороженных в Нидерландах российских активов сократилась в 7 раз

Сумма замороженных в Нидерландах российских активов сократилась почти в семь раз
Сюжет
Военная операция на Украине
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Война санкций
В начале года сообщалось о блокировке €660 млн, теперь — менее €100 млн. Это связано с разморозкой некоторых активов — например, если подсанкционный владелец дистанцировался от компании, которой принадлежат активы
Фото: Charles McQuillan / Getty Images
Фото: Charles McQuillan / Getty Images

На 1 июля этого года в Нидерландах были заморожены российские частные активы на €97,2 млн, следует из представленных в парламент страны главой МИД Каспаром Вельдкамом документов, передает Telegraaf.

В январе сообщалось, что сумма замороженных средств — €660 млн. С того момента большая часть из них были разблокированы. €430 млн пришлись на две компании, одна из которых (ее доля €230 млн) смогла добиться разморозки активов после того, как была «формально дистанцирована» от российского владельца. RTL отмечает, что этот собственник находится под санкциями и что было гарантировано отсутствие его контроля над бизнесом и возможности передачи этих денег ему. Еще одна причина разблокировки — разрешение оплатить непогашенные долги перед неподсанционными структурами.

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На Западе также заблокированы активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около $280 млрд. В ЕС разработали механизм передачи прибыли от них Украине. Большая часть заблокированных в союзе средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear и в прошлом году они принесли около $5 млрд чистой прибыли.

Еврокомиссия в конце июля объявила, что Киеву выделят €1,5 млрд помощи за счет замороженных активов. 90% средств из них планировали направить на закупку «приоритетного военного оборудования», то есть средств ПВО и артиллерийских боеприпасов, остальное — на восстановление Украины. В августе средства поступили на Украину и в страны ЕС, которые будут предоставлять за эти деньги оружия для Киева. Например, Дания пообещала выделить на это $434,4 млн.

Россия считает использование ее замороженных активов незаконным.

Нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает, говорил президент Владимир Путин весной 2022 года. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия предпримет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Украины, в том числе будет судиться.

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