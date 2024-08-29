Нидерланды разрешили Украине применять F-16 над Россией

Командующий Вооруженными силами Нидерландов заявил, что его страна не ограничивала использование ВСУ F-16 с условием, что применять их будут «с соблюдением законов войны». Россия обещала уничтожать переданные Украине самолеты

Самолет F-16 (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Украина может применять переданные ей от Нидерландов истребители F-16 над российской территорией, заявил телеканалу NOS командующий вооруженными силами страны Онно Эйхельсхайм.

«Мы не налагали никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны», — сказал он. По словам командующего, ВСУ могут использовать полученные вооружения «по своему желанию», если будут соблюдать принципы международного гуманитарного права.

Нидерланды пообещали Украине 24 самолета F-16. Эйхельсхайм не стал уточнять, сколько из них уже получил Киев. Всего украинская сторона должна получить 79 истребителей из четырех стран, первые шесть прибыли в конце июля. Нидерланды, также как и Дания, ранее уже говорили, что ВСУ имеют право применять истребители для поражения военных целей в России, но это было еще до атаки ВСУ на Курскую область.

Главком ВСУ Александр Сырский рассказывал, что истребители будут находиться «в 40 км или более» от линии фронта, чтобы их не сбили российские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 августа военные применили F-16 для отражения российских ракет. Российское Минобороны в этот день отчиталось об ударах по украинским электроподстанциям, газокомпрессорным станциям и местам хранения авиационных средств поражения. В ряде городов отключилась подача электроэнергии, что привело к остановке водоснабжения, не ходили поезда.

Президент России Владимир Путин обещал, что военные будут уничтожать полученные Киевом F-16, как и другую западную технику.