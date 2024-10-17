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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны рассказали, кто сильнее сопротивлялся в боях под Угледаром

МО: самое сильное сопротивление под Угледаром оказывают наемники
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Бойцы группировки войск «Восток» рассказали, что украинские военные под Угледаром почти не оказывают сопротивления и стараются отступить или сдаться в плен. Более ожесточенно сражаются «иностранные наемники», сообщила пресс-служба Минобороны.

«Бойцы также рассказали, что противник сейчас не отличается хорошей подготовкой, а ожесточенное сопротивление у врага оказывают единицы, как правило, это иностранные наемники. Остальные стараются отступить или сдаются в плен», — говорится в сообщении военного ведомства.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. Минобороны России объявило о взятии Угледара вечером 3 октября. Спустя три дня замкомандующего группировкой «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков сообщил, что зачистка города завершена, а артиллерия продолжает наносить удары по отступающим частям украинской армии.

8 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в недавно взятом российскими силами Угледаре остается напряженной, противник «старается огрызаться» и не прекращает обстрелы.

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