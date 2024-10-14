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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о найденном под Угледаром схроне ВСУ

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Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Морпехи российского Тихоокеанского флота обнаружили схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами для американских и польских гранатометов на юго-западе от Угледара в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По мнению военных, оружием со склада могли пользоваться диверсанты.

«Данный схрон был предназначен, скорее всего, для диверсионных групп противника, которые планировали провести какие-либо акции против наших военнослужащих», — цитирует ТАСС российского военнослужащего с позывным Калмык.

Найденное в схроне вооружение доставят специалистам для изучения.

Минобороны объявило о взятии Угледара 3 октября. Позднее российские войска продолжили продвижение в районе села Веселое в сторону Богоявленки к северо-западу от города.

Росгвардия обнаружила в ЛНР крупный схрон украинской армии
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Фото:пресс-служба Росгвардии

В конце сентября спецназ Росгвардии обнаружил схрон ВСУ с оружием и боеприпасами на окраине населенного пункта в ЛНР. Внутри помещения спецназ нашел боеприпасы к стрелковому оружию, ручные гранаты и выстрел к ручному противотанковому гранатомету.

При дальнейшем осмотре сотрудники ведомства обнаружили хозпостройку, где находилась вторая часть оружия — автомат Калашникова АК-74, патроны, гранаты и взрывчатые вещества.

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