Минобороны сообщило о найденном под Угледаром схроне ВСУ

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Морпехи российского Тихоокеанского флота обнаружили схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами для американских и польских гранатометов на юго-западе от Угледара в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По мнению военных, оружием со склада могли пользоваться диверсанты.

«Данный схрон был предназначен, скорее всего, для диверсионных групп противника, которые планировали провести какие-либо акции против наших военнослужащих», — цитирует ТАСС российского военнослужащего с позывным Калмык.

Найденное в схроне вооружение доставят специалистам для изучения.

Минобороны объявило о взятии Угледара 3 октября. Позднее российские войска продолжили продвижение в районе села Веселое в сторону Богоявленки к северо-западу от города.

В конце сентября спецназ Росгвардии обнаружил схрон ВСУ с оружием и боеприпасами на окраине населенного пункта в ЛНР. Внутри помещения спецназ нашел боеприпасы к стрелковому оружию, ручные гранаты и выстрел к ручному противотанковому гранатомету.

При дальнейшем осмотре сотрудники ведомства обнаружили хозпостройку, где находилась вторая часть оружия — автомат Калашникова АК-74, патроны, гранаты и взрывчатые вещества.