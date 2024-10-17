Эксперты: туристы с лодки в Охотском море выбрали лучшее время

Санин: туристы на лодке выбрали лучшее время в Охотском море для путешествия

Время для путешествий у туристов, которые попали в дрейф в Охотском море, было выбрано верно. Об этом РБК рассказали опрошенные эксперты.

По их словам, когда они отправились в августе от Сахалина до Шантарских островов — «погода самая лучшая в плане и температуры и в плане ветра», сказал РБК старший научный сотрудник Государственного океанографического института им. Н.Н.Зубова, кандидат географических наук, преподаватель географии Александр Санин. «Летом преобладает достаточно часто штиль, осенью дней со штилем существенно меньше», — рассказал он.

В это время года между Сахалином и Хабаровским краем «очень часты штили», рассказал РБК Дмитрий Алешкин, инструктор по выживанию в экстремальных ситуациях турклуба «Волчица». «С точки зрения путешествия, время было выбрано абсолютно верное. То есть если вы идете на лодке, на катамаране с мотором, время очень хорошее», — добавил он.

Туристы, которых нашли 14 октября около берегов Камчатки, вышли в открытое море в начале августа. Они шли маршрутом от Сахалина до Шантарских островов. На обратном пути связь с ними пропала, их искали несколько месяцев. На лодке были три человека — братья Михаил и Сергей Пичугины, а также сын последнего — подросток Илья. Во время дрейфа на лодке из троих человек погибли двое — мужчина и подросток.

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Михаила Пичугина нашли 14 октября моряки с рыболовного траулера. Спасеного мужчину доставили в Магадан. Состояние выжившего туриста не вызывает опасений, заявил министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько.

После произошедшего СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».