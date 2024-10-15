СК завел дело после обнаружения лодки с дрейфовавшими в море туристами
Восточное межрегиональное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело после обнаружения лодки туристов, дрейфовавшей в Охотском море почти 70 дней, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы.
Дело находится под контролем Дальневосточной транспортной прокуратуры. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, отметили в ведомстве.
По данным следствия, в начале августа трое родственников, мужчина со своим братом и 15-летним сыном последнего, на лодке катамаранного типа «Байкат-470» выдвинулись по маршруту в открытом море. Они пытались доплыть из Хабаровского края до Сахалина.
Связь с туристами пропала, и те дрейфовали в море 67 дней. В МЧС сообщали, что их искали с помощью экипажей четырех воздушных судов, в том числе самолета Ан-74 МЧС.
14 октября лодку нашли в акватории Охотского моря, около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Подросток и его отец погибли, выжил только один мужчина. По данным «Камчатка Life», спасенный похудел на 50 кг и сохранил тела своих близких. Выжившему туристу оказывают медицинскую помощь.
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