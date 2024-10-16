Новый генсек НАТО раскрыл стратегию альянса по Украине
Стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы она могла продолжать воевать и, в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Россией «с позиции силы», заявил новый генсек военного блока Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.
«НАТО здесь, чтобы помочь Украине выиграть войну, а не проиграть ее. <...> Мы не можем позволить Путину колонизировать Украину, что означает массивную военную поддержку Украины, чтобы убедиться, что она находится в состоянии дать отпор России», — сказал Рютте.
Вместе с тем он отметил, что если однажды украинский президент Владимир Зеленский решит начать мирные переговоры с Россией, то он будет это делать с «позиции силы».
Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года, почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно согласовали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, но затем переговоры прекратились.
С тех пор позиции сторон относительно условий для начала диалога ужесточились. Украина считает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира» Зеленского, которая в том числе подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года и выплату репараций. Москва такую возможность исключает.
В июне президент России Владимир Путин озвучил свои условия для прекращения огня. Среди них — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией, отказ Украины от членства в НАТО и снятие санкций. Позднее Путин исключил любые переговоры с украинской стороной, пока продолжаются боевые действия в Курской области. Поставки военной помощи Киеву Москва называет признаком вовлечения Запада в конфликт.
NASA запустило космический аппарат к спутнику Юпитера для поиска жизни
Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы
Голкипер «Зенита» заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяц
АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России
Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд
NVIDIA обогнала Microsoft и стала второй по капитализации в мире
Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу
На Россию пришлось около трети трафика на криптобиржах
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов