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Военная операция на Украине ,  
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Новый генсек НАТО раскрыл стратегию альянса по Украине

Генсек Рютте: стратегия НАТО по Украине — воевать до переговоров с позиции силы
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина должна продолжать воевать с Россией, пока не сможет вести мирные переговоры с позиции силы, заявил новый генсек НАТО, и пообещал продолжить поставлять Киеву оружие. Россия осуждает военную помощь Украине
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Hollie Adams / Reuters)

Стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы она могла продолжать воевать и, в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Россией «с позиции силы», заявил новый генсек военного блока Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

«НАТО здесь, чтобы помочь Украине выиграть войну, а не проиграть ее. <...> Мы не можем позволить Путину колонизировать Украину, что означает массивную военную поддержку Украины, чтобы убедиться, что она находится в состоянии дать отпор России», — сказал Рютте.

Вместе с тем он отметил, что если однажды украинский президент Владимир Зеленский решит начать мирные переговоры с Россией, то он будет это делать с «позиции силы».

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Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года, почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно согласовали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, но затем переговоры прекратились.

С тех пор позиции сторон относительно условий для начала диалога ужесточились. Украина считает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира» Зеленского, которая в том числе подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года и выплату репараций. Москва такую возможность исключает.

В июне президент России Владимир Путин озвучил свои условия для прекращения огня. Среди них — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией, отказ Украины от членства в НАТО и снятие санкций. Позднее Путин исключил любые переговоры с украинской стороной, пока продолжаются боевые действия в Курской области. Поставки военной помощи Киеву Москва называет признаком вовлечения Запада в конфликт.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине НАТО Марк Рютте стратегия мирные переговоры
Марк Рютте фото

Марк Рютте

генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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