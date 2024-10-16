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Военная операция на Украине ,  
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В лесу в Калужской области обнаружили обломки беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В лесу Калужской области нашли обломки беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

«В Хвастовичском районе в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте работает оперативная группа», — написал глава области.

Шапша призвал жителей «быть особенно внимательными» в связи с тем, что они могут найти обломки беспилотников раньше, чем оперативные службы.

Губернатор также уточнил, что при обнаружении подобных предметов следует немедленно сообщать в экстренные службы. Трогать обломки нельзя, так как «на них может быть взрывчатка». Затем Шапша настоятельно порекомендовал предупредить детей о возможной опасности.

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Калужская область не граничит с Украиной — западная граница региона находится примерно в 126 км от ближайшей точки границы.

В сентябре из Калужской области поступило несколько сообщений об обнаруженных или сбитых украинских дронах.

Так, 1 сентября над регионом уничтожили пять дронов. В ночь на 3 сентября сбили один украинский беспилотник. 7 сентября в Козельском районе обнаружили обломки БПЛА, а 21 сентября в регионе уничтожили шесть украинских беспилотников.

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Калужская область дроны БПЛА беспилотники
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