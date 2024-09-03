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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате дронов над Брянской и Калужской областями

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 3 сентября средства ПВО сбили над Брянской и Калужской областями два украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что речь идет о дронах самолетного типа.

В ночь с 1 на 2 сентября над территорией России также сбили два беспилотника, один — над Белгородской областью, второй — над Черным морем.

Минобороны сообщило о двух сбитых за ночь беспилотниках
Политика
Фото:Министерство обороны России

Массированная атака беспилотников на российские регионы произошла ночью 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось о 158 сбитых и перехваченных БПЛА. Больше всего беспилотников, 46 штук, сбили над Курской областью. Там с 6 августа идут боевые действия.

Теги
Минобороны Брянская область Калужская область беспилотники ПВО
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