Минобороны сообщило о перехвате дронов над Брянской и Калужской областями

В ночь на 3 сентября средства ПВО сбили над Брянской и Калужской областями два украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что речь идет о дронах самолетного типа.

В ночь с 1 на 2 сентября над территорией России также сбили два беспилотника, один — над Белгородской областью, второй — над Черным морем.

Массированная атака беспилотников на российские регионы произошла ночью 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось о 158 сбитых и перехваченных БПЛА. Больше всего беспилотников, 46 штук, сбили над Курской областью. Там с 6 августа идут боевые действия.