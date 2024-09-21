В Калужской области за ночь сбили шесть украинских дронов

В ночь на 21 сентября силы противовоздушной обороны в Калужской области уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Пять дронов сбили в Кировском районе, один — в Спас-Деменском.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

По данным Минобороны, всего за ночь над Россией был сбит 101 дрон, больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.