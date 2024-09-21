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Военная операция на Украине ,  
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В Калужской области за ночь сбили шесть украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 21 сентября силы противовоздушной обороны в Калужской области уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Пять дронов сбили в Кировском районе, один — в Спас-Деменском.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

Глава Калужской области сообщил о работе оперслужб на месте падения дрона
Политика
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

По данным Минобороны, всего за ночь над Россией был сбит 101 дрон, больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

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Теги
Военная операция на Украине Калужская область Владислав Шапша беспилотники
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