Минобороны отчиталось об уничтожении 158 беспилотников над регионами
Российские средства ПВО в течение ночи уничтожили и перехватили 158 беспилотников самолетного типа над регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Наибольшее число беспилотников — 46 — было сбито над Курской областью. Над Брянской областью уничтожили 34 дрона, над Воронежской — 28, а над Белгородской — 14.
Также восемь беспилотников сьили над Ряханской областью, два — над Москвой, семь — над Московской областью, пять — над Калужской областью.
Четыре дрона было уничтожено над Липецкой областью, три — над Тульской, по два — над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.
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