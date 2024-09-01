 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось об уничтожении 158 беспилотников над регионами

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО в течение ночи уничтожили и перехватили 158 беспилотников самолетного типа над регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Наибольшее число беспилотников — 46 — было сбито над Курской областью. Над Брянской областью уничтожили 34 дрона, над Воронежской — 28, а над Белгородской — 14.

Также восемь беспилотников сьили над Ряханской областью, два — над Москвой, семь — над Московской областью, пять — над Калужской областью.

Четыре дрона было уничтожено над Липецкой областью, три — над Тульской, по два — над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны беспилотники
Материалы по теме
В помещении Московского НПЗ начался пожар из-за дрона
Политика
В пяти районах Калужской области сбили украинские беспилотники
Политика
Брянский губернатор сообщил о массированной атаке дронов на регион
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Около 30 российских компаний объявили дивиденды за I полугодие. Кто и сколькоИнвестиции, 09:00
Как россияне стали снижать темпы потребления. ИнфографикаЭкономика, 09:00
Современное искусство и небесные артефакты: культурная афиша сентябряСтиль, 09:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:58
В Воронежской области сбили 28 украинских дроновПолитика, 08:45
Во Внуково задержали рейсы на прилет и вылетОбщество, 08:26
Минобороны отчиталось об уничтожении 158 беспилотников над регионамиПолитика, 08:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В помещении Московского НПЗ начался пожар из-за дронаПолитика, 08:11
Гладков сообщил о 80 пострадавших от атак ВСУ белгородцах в больницахПолитика, 08:07
ПВО сбила несколько целей на подлете к БелгородуПолитика, 07:54
Брянский губернатор сообщил о массированной атаке дронов на регионПолитика, 07:45
Свидетели подтвердили причастность главы «Пикета» к делу о бронежилетахОбщество, 07:41
На подлете к Москве сбили десятый дронПолитика, 07:37
В Газе погиб захваченный ХАМАС в заложники россиянинПолитика, 07:17