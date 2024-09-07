В Калужской области обнаружили обломки сбитого беспилотника
В лесу Калужской области нашли обломки беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.
«В Козельском районе в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА самолетного типа», — написал он, уточнив, что сейчас на месте работают оперативники.
Шапша напомнил, что иногда на обломках сбитых ПВО дронов может оставаться взрывчатка. Губернатор призвал местных жителей не приближаться к таким объектам в случае обнаружения.
Украинский беспилотник сбили над Калужской областью в ночь на 3 сентября. В ночь на 1 сентября над регионом уничтожили пять дронов. Тогда ряд российских регионов подвергся массированной атаке БПЛА со стороны Украины, всего в ту ночь над территорией страны уничтожили и перехватили 158 дронов.
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